تراجع خسائر جازادكو 14% لـ9 ملايين ريال في 2019

تراجعت خسائر شركة جازان للطاقة والتنمية بعد الزكاة والضريبة خلال 2019، إلى 8.69 مليون ريال، مقابل 10.1 مليون ريال، في 2018، بانخفاض 14%.

وبلغت قيمة الخسائر التشغيلية في 2019، نحو 6 ملايين ريال، مقابل خسائر 7.5 مليون ريال، في 2018، بارتفاع 19.7%.

وقالت جازادكو إن سبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض مصاريف الإهلاك للمباني والإنشاءات نتيجة لإعادة تقييم العمر الإنتاجي ليصبح العمر الإنتاجي 66 سنة بدلاً من 33 سنة. في حين أن الشركة حققت مبيعات بلغت 71.9 مليون ريال في عام 2019م مقابل 68.5 مليون ريال في العام السابق وذلك بنسبة ارتفاع 4.9٪.

وبلغ إجمالي الربح للعام المالي 2019م نحو 12.3 مليون ريال مقابل 9.2 مليون ريال في عام 2018م بنسبة ارتفاع 32٪ وبلغت خسارة النشاط (العمليات) للعام المالي 2019م 6 مليون ريال مقابل خسارة 7.5 مليون ريال في عام 2018م وكما بلغ صافي خسارة السنة 8.7 مليون ريال في مقابل صافي خسارة 10.1 مليون ريال في عام 2018م.