شركة رينو الفرنسية للسيارات توقف مصنعيها بالمغرب

أعلنت شركة رينو الفرنسية للسيارات توقف الإنتاج في مصنعيها في المغرب بسبب فيروس كورونا.

وقررت مجموعة رينو المغرب وقف نشاطها الصناعي في مواقع الإنتاج بكل من مدينتي طنجة والدار البيضاء ابتداء من اليوم الخميس 19 مارس وحتى إشعار آخر.

وأشارت المجموعة في بيان إلى أن هذا الإجراء المؤقت، سيخص 11000 موظف منتشرين في المصانع، مشيرة إلى أن بعض الموظفين سيقومون بالعمل عن بعد.

وأوضحت المجموعة أنها قامت باتخاذ إجراءات وقائية داخل المصانع والشبكات التجارية، وضعت أجهزة مخصصة لذلك، منذ بداية أزمة الفيروس، وذلك تطبيقا للتدابير الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة بالمملكة المغربية ومن أجل ضمان صحة موظفيها.

وأعربت المجموعة عن استعدادها لأي تغيير ولاتباع التعليمات التي يتطلبها، بما في ذلك تطبيق الإجراءات الجديدة التي أدخلتها السلطات العمومية المغربية.

وأضافت أنه سيتم استئناف نشاط الإنتاج بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، مجددة تأكيدها على تطبيق الإجراءات المناسبة للاستجابة الفعالة لطلب زبنائها في المملكة وخارجها.