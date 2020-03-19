عناية للتأمين تعمق خسائرها السنوية بـ 10.4% إلى 101.35 مليون ريال

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، اليوم الخميس، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت زيادة في خسائرها بنسبة 10.4% إلى 101.35 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" أن إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2019 زادت بمقدار 15.784 ألف ريال، بنسبة 11.4%.

وأوضحت أن سبب زيادة صافي الخسارة قبل الزكاة يعود إلى انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بـ 145.479 مليون ريال سعودي بنسبة 59.6%، مصحوبا بانخفاض في إجمالي تكاليف ومصروفات الاكتتاب بنسبة 50%.

وارتفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بـ 10.084 مليون ريال سعودي، وارتفع دخل الاستثمار بـ 3.527 ألف ريال سعودي بزيادة قدرها 89.5%.