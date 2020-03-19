71.9 مليون ريال خسائر شركة البحر الأحمر في 2019

تكبدت شركة البحر الأحمر العالمية خسائر صافية في 2019، بلغت قيمتها 71.9 مليون ريال، مقابل خسائر 85.7 مليون ريال، في 2018، بانخفاض 16%.

وبلغت قيمة الخسائر التشغيلية في 2019، نحو 48 مليون ريال، مقابل خسائر 38.3 مليون ريال، في 2018، بارتفاع 25.3%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة العائدة لمساهمي الشركة لهذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية للعام الحالي وانخفاض قيمة الأصول غير المالية.

وبلغت إيرادات الشركة في 2019 نحو 641.1 مليون ريال مقابل 658.6 مليون ريال سعودي في العام السابق وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 2.7٪.

وقالت الشركة إن خسائرها الشاملة في 2019، بلغت 75.9 مليون ريال مقابل 91.5 مليون ريال للعام السابق، بانخفاض قدره 17٪.

وبلغ صافي حقوق المساهمين كما في 31-12-2019 مبلغ 630.8 مليون ريال مقابل 711.3 مليون ريال في نهاية العام السابق وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 11.3٪.