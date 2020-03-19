9.1 مليار درهم أرباح "طاقة" السنوية وإيرادات بـ17 ملياراً

بلغت إيرادات أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 17.6 مليار درهم خلال عام 2019، فيما حققت أرباحاً بقيمة 9.1 مليار درهم وذلك قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حسب النتائج المالية الصادرة اليوم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وخلال 2019، حقّقت طاقة أداءً تشغيلياً قوياً حيث سجلت زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج عبر كافة قطاعات أعمالها والتي تشمل توليد الكهرباء وتحلية المياه وقطاع النفط والغاز، الأمر الذي ساهم في ضمان استمرار تحقيق الأرباح للمجموعة للعام الثالث على التوالي، رغم ظروف الأسواق المعاكسة التي شهدها قطاع النفط والغاز.



إنتاج النفط والغاز

وبلغ معدل إنتاج النفط والغاز لهذا العام 124,418 برميل نفط مكافئ يومياً، مسجلاً ارتفاعاً عن عام 2018 والذي بلغ 123,100 برميل نفط مكافئ يومياً ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الإنتاج في حقل أتروش في إقليم كردستان العراق.

وقد ساعد ذلك الارتفاع في تعويض انخفاض أحجام الإنتاج في أوروبا والتي تأثرت بالانخفاض الطبيعي في الاحتياطات وتأجيل بعض المشاريع الرأسمالية.

وقد عوّض ارتفاع إجمالي الإنتاج جزئياً انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتراجعت عائدات قطاع النفط والغاز بنسبة 4% لتصل إلى 6.1 مليار درهم.



انخفاض تكاليف التمويل

واستفادت المجموعة من انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 7% مقارنة مع عام 2018، كنتيجة للانخفاض المستمر في إجمالي الدين وانخفاض المصاريف المتراكمة في أوروبا بسبب مراجعة التزامات إزالة الموجـودات عند التقاعد خلال العام.

وبلغ صافي الدخل لمساهمي شركة "طاقة" 234 مليون درهم أي ما يعادل انخفاضاً سنوياً قدره 164 مليون درهم.

وتواصل "طاقة" تقوية ميزانيتها العمومية مع انخفاض إجمالي الدين بنحو 2.9 مليار درهم خلال عام 2019 ليصل إلى 63.3 مليار درهم في نهاية الفترة المالية.



مستويات سيولة قوية

وحافظت شركة "طاقة" على مستويات سيولة قوية حتى نهاية العام حيث بلغت 14.3 مليار درهم ويشمل ذلك سيولة نقدية ومكافئ نقدي بقيمة 2.9 مليار درهم، وتسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 11.5 مليار درهم، مما يعكس عماية إعادة تمويل وزيادة حجم التسهيلات الائتمانية المتجددة في شركة "طاقة" في أواخر ديسمبر من 3.1 مليار إلى 3.5 مليار دولار .

وحافظت الشركة على تدفقات نقدية حرة قوية عند 6.8 مليار درهم.

وارتفعت النفقات الرأسمالية بشكل طفيف من 1.7 مليار درهم في عام 2018 إلى 1.8 مليار درهم في عام 2019 أي ما يعادل زيادة بنسبة 6%. وجاء تمويل النفقات الرأسمالية بالكامل من السيولة النقدية الناتجة عن عمليات الشركة وتركّز على تطوير أصولها في مجال الطاقة والمياه والنفط والغاز والمحافظة عليها.