تصريح "متفائل" من رئيس الاتحاد للطيران عن أزمة كورونا

قال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران توني دوجلاس، إن الشركة العاملة بأبوظبي ستنجو من تفشي فيروس كورونا، بعد يوم من تحذير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) من أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تعاني من أزمة.

وحذرت "إياتا" أمس الخميس من أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة، لافتاً إلى أن مئات الآلاف من الوظائف في أنحاء المنطقة مهددة، وحث على تدخل حكومي.

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إلغاء عشرات الرحلات الجوية

وأفاد دوجلاس، في فيديو منشور على صفحة الشركة على تويتر: "نريد أن نطمئنكم. (إنه) فيما بعد حين نرغب في العودة إلى حياتنا الطبيعية، ونريد السفر، فإن الاتحاد ستظل متواجدة لضمان أنها أفضل سبيل ممكن لكي تستطيع الاستمتاع بتلك التجربة".

وألغت الاتحاد عشرات الرحلات الجوية وطلبت من بعض موظفيها تقديم موعد إجازات مدفوعة، في الوقت الذي تعالج فيه الأزمة التي أضرت بالطلب العالمي على السفر.

ووصف دوجلاس هذه الظروف، قائلاً "تلك أوقات غير مسبوقة"، بينما نعت أيضا الوضع بأنه صعب.

خسائر بـ870 مليون دولار

وأعلنت الناقلة المملوكة للحكومة هذا الشهر تكبد خسارة بقيمة 870 مليون دولار في 2019، مسجلة رابع خسارة سنوية على التوالي.

وتركز الاتحاد، التي خسرت 5.6 مليار دولار منذ 2006، حاليا على حركة السفر من وجهة إلى أخرى فقط.