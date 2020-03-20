السعودية للكهرباء: الهيكلة قادمة وتأسيس شركة توليد قريباً

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، أن الشركة "ماضية في إجراء الهيكلة بما يتوافق مع سياسة وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج".

وأشار إلى أنه "سيتم قريباً" تأسيس شركة توليد الطاقة، والتعامل معها على أسس تجارية تحت مظلة الشركة السعودية للكهرباء"، جنباً إلى جنب مع شركتي السعودية للنقل، و"المشتري الرئيس" (تأسست في 2017)، بحسب مقابلة مع صحيفة "عرب نيوز".

وقال: "بمقدور الشركة الوطنية لنقل الكهرباء العمل باستقلالية في مناطق المملكة كافة".

موضوع يهمك أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تأجيل فصل خدمة الكهرباء بسبب عدم السداد لمدة شهر تبدأ من أمس الاثنين.وأضافت الشركة في... السعودية للكهرباء: تأجيل فصل الخدمة لعدم السداد شهراً اقتصاد

ولفت إلى أن الشركة اتبعت أدق الطرق وأفضلها تجاه طرح مشروع العدادات الذكية، حيث طبقت معايير خاصة في عملية الاختيار لتتماشى مع مناخ المملكة، مثل الرطوبة والحرارة والغبار التي تشكل الفارق في سعر العداد على الشركة.

وتعهد السديري بأنه "لن يتم الاستغناء عن أي قارئ عداد" في الشركة، وقال: "بل إننا نعد قراء العدادات من الأركان الأساسية لرأس المال البشري في الشركة السعودية للكهرباء، ولهذا فقد تم العمل على وضع برامج تدريبية وإعادة تأهيل لهم لكي يتم الاستفادة منهم بالشكل المطلوب بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وربما بوظائف أفضل من السابق".

ولفت إلى أن العدادات التي سيتم تركيبها تدعم خاصية الدفع المسبق، وجاهزة في حال إطلاق الخدمة، مشيراً إلى أن خدمة الدفع المسبق ستوفر خيارات متعددة تتناسب مع احتياج المشترك.

وأضاف ستحرص الشركة السعودية للكهرباء على أن تكون عملية شحن العدادات مسبقة الدفع متاحة عبر القنوات الإلكترونية، تسهيلاً للمشتركين.