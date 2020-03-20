شركة طيران تعطي 20 ألف موظف إجازة غير مدفوعة

قالت شركة كانتاس الأسترالية إنها بصدد إعطاء 20 ألف موظف، نحو ثلي قوتها العاملة، إجازة غير مدفوعة الأجر حتى نهاية مايو الجاري مع الخسائر التي تتكبدها الشركة على وقع أزمة فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في تعليق الرحلات الجوية حول العالم مع انتشاره على نطاق واسع وحصد مزيد من الأرواح على مدار الساعة.



وفي إفصاح إلى سوق الأوراق المالية في أستراليا، اطلعت العربية.نت على نسخة منه، أوضحت الشركة أن تلك الخطوة تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الوظائف لديها وتقليل حدة خسائرها.

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وفي علامة أخرى على المصاعب التي تمر بها الشركة، لن يحصل كبار المديرين التنفيذيين على كامل رواتبهم حتى نهاية العام المالي الجاري على الأقل، بحسب الإفصاح.



وقالت الشركة إن 150 طائرة من أسطولها والطائرات التابعة لشركتها المملوكة بالكامل للطيران منخفض التكلفة، جيت ستار، لن تحلق في السماء مع تعليق رحلاتها الدولية من آخر مارس الجاري حتى آخر مايو المقبل على الأقل.



وخفضت الشركة أيضا من رحلاتها الداخلية بنحو 60% مع إلغاء مسارات قائمة وتأجيل الطيران إلى مسارات جديدة.



وأجلت الشركة توزيعات للأرباح بقيمة 201 مليون دولار حتى سبتمبر المقبل من موعده المقرر في التاسع من إبريل المقبل.



كما ألغت الشركة أيضا برنامجا لشراء أسهم خزينة كان قد تم الإعلان عنه في وقت سابق من العام.