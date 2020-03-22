الخدمات الأرضية السعودية توصي بعدم توزيع أرباح نصفية لـ 2019 

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، اليوم الأحد، عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن مجلس الإدارة أصدر توصية للجمعية العامة للشركة في اجتماعها القادم بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني للعام المالي ٢٠١٩.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي لدعم المركز المالي والسيولة النقدية للشركة ولضمان استمرارية أعمالها خلال هذه السنة، في ظل انخفاض أنشطة الخدمات الأرضية للمطارات بسبب الإجراءات المتخذة من الجهات الحكومية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من إيقاف تام للرحلات الدولية وانخفاض في الرحلات الداخلية.

وأشارت إلى أن هذه التوصية ستعرض على اجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة والتي سيحدد موعدها لاحقا بعد أخذ الموافقة على انعقادها من الجهات الرسمية.