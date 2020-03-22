الزامل للصناعة تقلص خسائرها لـ140 مليون ريال في 2019

أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي، اليوم الأحد، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت تراجع خسائر الشركة بنسبة 0.73%.

وقالت في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" إن صافي خسائر الشركة بلغت العام الماضي نحو 138.8 مليون ريال، مقارنة بخسائر 139.8 مليون ريال خلال عام 2018.

وأوضحت الشركة أن السبب في انخفاض صافي الخسار يعود إلى ارتفاع الأرباح في شركات زميلة، وارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية، وانخفاض الخسائر من العمليات المتوقفة.

وأشارت إلى أن هذا الأداء الجيد قابله انخفاض في هامش الربح الإجمالي في قطاعي الحديد والتكييف والذي نتج عن الزيادة في تكاليف المدخلات، إضافة إلى الضغط المتزايد على أسعار البيع بسبب المنافسة الحادة، وارتفاع تكاليف التمويل، وارتفاع في الضريبة.