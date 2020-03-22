الهند.. تعليق العمل في "فيات" ووقف أكبر مصنع للدراجات النارية

قالت هيرو موتو-كورب، أكبر صانع دراجات نارية هندي، اليوم الأحد، إنها ستوقف العمليات في جميع منشآتها التصنيعية حتى 31 مارس/آذار لحماية عامليها من تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.

وتملك هيرو مصانع في الهند وبنغلادش وكولومبيا، وتسيطر على أكثر من 35% من سوق الدراجات في الهند.

وقالت فيات كرايسلر الأميركية لصناعة السيارات اليوم، إنها ستوقف الإنتاج في مصنعها بولاية ماهاراشترا بغرب الهند حتى 31 مارس/آذار أيضا.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة الساعة 0600 بتوقيت غرينتش، رصدت الهند 324 حالة إصابة بالمرض وسجلت أربع وفيات.

وكانت تاتا موتور الهندية قالت يوم الجمعة، إنها تقلص سريعا النشاط بمصنعها للسيارات في ماهاراشترا وتستعد لإغلاقه إذا تعمقت بواعث القلق حيال الفيروس التاجي.

وقالت فيات كرايسلر اليوم إن جميع العاملين بمصنعها المقام قرب مدينة بونه سيتقاضون أجورهم أثناء الإغلاق.

وكانت الشركة قررت الأسبوع الماضي، إضافة إلى فورد موتور وجنرال موتور، إغلاق مصانعها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تحت ضغط من اتحاد عمالي يمثل نحو 150 ألف عامل في تلك المنشآت.