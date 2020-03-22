رئيس مجلس الإدارة: رينو لا تريد إعادة تأميم

قال جون-دومينيك سينار، رئيس مجلس إدارة رينو في تصريحات لصحيفة باريزيان، إن الشركة قد تسعى للحصول على ضمانات من الحكومة الفرنسية لتعزيز أوضاعها المالية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، لكن إعادة تأميم صانع السيارات ليست قيد البحث.

ونقلت الصحيفة الفرنسية اليومية عن سينار قوله "قد نسعى لضمانات حكومية مثل الشركات الأخرى".

وقال إن إعادة التأميم "ليست على جدول الأعمال" في الوقت الحالي، مسترجعا الأزمة الماليةالعالمية الأخيرة، عندما تلقت رينو قرضا حكوميا بثلاثة مليارات يورو (3.2 مليار دولار).

وقال "تذكرون أننا في 2008 و2009 لم نصل إلى تلك النقطة قط،" مضيفا أن طلبيات شراء بعض الطرز منخفضة حوالي 90 بالمئة حاليا.