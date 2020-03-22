طيبة للاستثمار: مركزنا المالي القوي يمكننا من تجاوز أزمة كورونا

أعلنت شركة طيبة للاستثمار اليوم الأحد، أن إيراداتها وأرباحها ستتأثر خلال العام الجاري نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت في بيان للسوق المالية السعودية تداول إن أنشطتها الرئيسية ستتأثر نتيجة للانخفاض الكبير لنسب الإشغال في فنادقها والإغلاق المؤقت لمراكزها التجارية بالمدينة المنورة، وبالتالي تأثر إيراداتها وأرباحها للعام.

يأتي ذلك في ظل توجيهات حكومة المملكة العربية السعودية الرامية لحماية المواطنين والمقيمين، ولاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والمتمثلة في الإيقاف المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة وكذلك إيقاف العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملكة إضافة إلى إيقاف الرحلات الدولية والداخلية.

وأوضحت أنه في ظل غياب تحديد مدة العمل بتلك الإجراءات الاحترازية من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة، فإنه يصعب على الشركة حالياً تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن هذا الإغلاق على أعمالها.

وتقوم الشركة حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

وأكدت الشركة أن هذا الإغلاق المؤقت لن يكون له أي تأثير على أعمال وخطط الشركة المستقبلية، لثقة الشركة الكبيرة بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، كما أن المركز المالي القوي للشركة سيمكّنها من تجاوز تلك التأثيرات.