ما الذي دفع "سبكيم" لتقديم أعمال الصيانة لمصنع "الواحة"؟

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، تقديم أعمال الصيانة الدورية الشاملة المجدولة لمصنع شركة الواحة للبتروكيماويات للعام 2020، مبينة أنه من المتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة المجدولة وبدء عمليات التشغيل في نهاية شهر مارس 2020.



وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن القرار جاء بعد دراسة وتقييم وضع مصنع شركة الواحة للبتروكيماويات ونظراً لاكتمال الجاهزية للبدء في إجراء الصيانة الدورية الشاملة المجدولة للمصنع، الذي كان من المقرر إجراؤها في تاريخ 1 أبريل 2020.



وبيّنت أن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف، وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الأول من عام 2020.



وأشارت إلى أنه تحقيقاً لالتزامات الشركة تجاه عملائها فقد تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتلافي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء، مبينة أنها ستقوم بالإعلان عن أي مستجدات أخرى في حينه.

وكانت "سبكيم"، قد أعلنت في 3 مارس الجاري القيام بإيقاف غير مجدول لوحدة نزع الهيدروجين من البروبان (PDH) التابع لشركة "الواحة للبتروكيماويات"، إحدى الشركات التابعة لها، وذلك بهدف إجراء أعمال الصيانة غير المجدولة لقرابة أسبوعين.