"العربية للأنابيب" تتحول للربحية بـ29 مليون ريال في 2019

تحولت الشركة العربية للأنابيب، إلى الربحية بـ28.7 مليون ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بخسائر 122.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:



1- ارتفاع مبيعات الشركة لعام 2019 بنسبة 6% مقارنة بعام 2018، لتصل إلى 741.1 مليون ريال مقابل 698.3 مليون ريال.



2- استكمال المشاريع المتأخرة .



3- سياسة الشركة في تثبيت أسعار الحديد العالمي والتوسع في عدد الموردين.



4- التطويرات الداخلية بخط التسنين والتغليف لمواكبة متطلبات شركة أرامكو السعودية مما ساعد على الحصول على مشاريع جديدة.



5- استمرارية وثبات الإنتاجية في مصنعي الرياض والجبيل خلال العام مما ساهم في رفع المبيعات.