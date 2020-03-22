"جرير" تغلق جميع معارضها في السعودية حتى إشعار آخر

أعلنت شركة جرير للتسويق، أنه تم مؤقتا إغلاق جميع معارض مكتبة جرير بالمملكة اعتبارا من الجمعة 20 مارس 2020 ويستمر الإغلاق حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن ذلك يأتي استمرارا للإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا الجديد والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة عملائها وموظفيها والمواطنين والمقيمين.

وبينت أنه نظرا لتسارع وتيرة الإجراءات والتدابير المتخذة، يتعذر تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي، مبينة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن ذلك عند توافر معلومات كافية.

وأشارت إلى أنه يجري العمل حاليا على قدم وساق لتعزيز قدرة جرير أونلاين للوفاء باحتياجات عملاء الشركة المتزايدة.

وكانت شركة "جرير للتسويق"، قد أعلنت في 15 مارس 2020، إغلاق معارض مكتبة جرير التي تقع داخل المجمعات التجارية مؤقتا لحين السماح بإعادة فتحها.