الإسمنت السعودية تقترح توزيعات نصفية بـ 306 ملايين ريال

أعلنت شركة الإسمنت السعودية، اليوم الاثنين، عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 21 أبريل المقبل.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنه سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019 بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ قدره 306 ملايين ريال.

وأوضحت أن أحقية الأرباح ستؤول لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الثلاثاء 5 مايو 2020.

وسيجرى التصويت على صرف مبلغ 5.250 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.