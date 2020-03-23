الخليجية العامة تقلص خسائرها السنوية بـ 86.9%

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية السنوية لعام 2019، والتي أظهرت تقليص الشركة لخسائرها بنسبة 86.9%، لتحقق الشركة صافي خسارة قبل الزكاة قدرها 3.8 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن انخفاض الخسارة قبل الزكاة يعود إلى نمو صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 25% وتحسن في أداء عمليات التأمين صاحبه انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 1% مع تحسن في أداء المحفظة الاستثمارية بنسبة 27.15% عن العام الماضي.

وبلغت الخسائر المتراكمة بنهاية العام الماضي 43.888 ألف ريال تمثل ما نسبته 21.94% من رأس المال ويعود سبب ارتفاع الخسائر المتراكمة لتسجيل خسارة في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بقيمة 1.265 مليون ريال سعودي.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها.