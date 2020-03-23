الصقر للتأمين تحقق خسائر سنوية بـ 39.8 مليون ريال 

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت تحقيق الشركة خسائر قبل الزكاة قدرها 39.86 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 818 ألف ريال خلال عام 2018.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول إن السبب في هذا الأداء يعود إلى ارتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 73% في العام 2019 مقارنة بالعام الفائت.

ويرجع السبب الرئيس لهذه الزيادة إلى ارتفاع صافي المطالبات المتحملة لفرع التأمين الصحي من 181.1 مليون ريال في العام 2018 إلى 308.3 مليون ريال في العام 2019، زيادة بنسبة 70%.

بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة مصروف مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها بحوالي 9 ملايين ريال في العام 2019 ليصل إلى 9.9 مليون ريال بالمقارنة بمبلغ 900 ألف ريال في العام الفائت، وفقا للشركة.

وأشارت الشركة، في بيان منفصل إلى أن الخسائر المتراكمة بلغت بنهاية العام الماضي 57.435 مليون ريال تمثل ما نسبته 14.36% من رأس المال ويعود سبب ارتفاع الخسائر المتراكمة تسجيل خسارة في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بقيمة 48,261 ألف ريال سعودي