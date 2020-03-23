شركة سعودية تنشئ أول مخزن سوائل كيميائية بميناء خليفة

أعلنت موانئ أبوظبي والشركة العربية للمحطات الكيميائية المحدودة "أيه سي تي" عن توقيع اتفاقية استراتيجية لإنشاء محطة تجارية مخصصة لتخزين السوائل الكيميائية السائبة في ميناء خليفة، لتكون الأولى من نوعها في إمارة أبوظبي.

ويشكل هذا الاستثمار السعودي، الأول لشركة "أيه سي تي" في الإمارات وبالتحديد في أبوظبي، إضافة نوعية لإمكانات ميناء خليفة، الذي يتميز بموقعه الحيوي وقدراته اللوجستية والصناعية المتطورة التي تتيح تلبية احتياجات متعاملي "أيه سي تي" من كبرى شركات النفط والغاز العالمية واستقطاب متعاملين جدد بالإضافة إلى خدمة متعاملي مدينة خليفة الصناعية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

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وقع الاتفاقية كل من الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وركان علي رضا، المدير العام للشركة العربية للمحطات الكيميائية المحدودة، والمدير العام بالإنابة لمجموعة شركات رضا، وبموجبها سيتم تخصيص مساحة 50,000 متر مربع متاخمة لرصيف الميناء الذي يبلغ عمقه 16 مترا، مع خيار إتاحة 150،000 متر مربع كمساحة إضافية.

وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشمل الأولى استخدام 44 وحدة تخزين، ومن المقرر أن تبدأ أعمالها في النصف الثاني من العام 2022، أما المرحلة الثانية التي ستضم عدداً من وحدات التخزين الصناعية الضخمة، فسيتم تشغيلها عقب الانتهاء من توسعة المنطقة المحيطة بالمحطة.

وستمثل محطة تخزين السوائل الكيميائية عند بدء تشغيلها إضافة قيّمة للتسهيلات والخدمات التي توفرها موانئ أبوظبي لمتعامليها لدعم نمو أعمالهم حيث ستسهم في خفض تكاليف نقل وتخزين المنتجات السائلة والغازية، وستقوم بمناولة المنتجات السائلة التي تشمل الزيوت النباتية والمواد الكيميائية الأولية والغازات السائلة وغيرها.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي : نعتز بشراكتنا مع "أيه سي تي" ونثمن قرار الشركة اختيار ميناء خليفة كموقع لأول استثماراتها في الدولة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعزز سعينا إلى توفير حلول لوجستية متكاملة تستند على أحدث التقنيات، كما تدعم جهود استقطاب مستثمرين جدد لمناطقنا الصناعية، وبالأخص المستثمرين من المملكة العربية السعودية، وتأتي في إطار مساهمة موانئ أبوظبي في تنويع وتطوير اقتصاد إمارة أبوظبي تماشيا مع رؤية أبوظبي 2030.

من جانبه قال ركان علي رضا، المدير العام للشركة العربية للمحطات الكيميائية المحدودة والمدير العام بالإنابة لمجموعة شركات الرضا : سعداء بشراكتنا مع موانئ أبوظبي في أول استثماراتنا في إمارة أبوظبي، لتطوير أول محطة تجارية لتخزين الكيماويات السائبة في الإمارة والتي سبق لنا تطويرها في المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن موقع المحطة الاستراتيجي في ميناء خليفة يتيح إمكانات ربط استثنائية بالمؤسسات الصناعية في كل من أبوظبي والرويس ودبي، ويتيح الاستفادة من مزايا الربط الفريدة التي يوفرها الميناء سواءً عبر البحر أو من خلال شبكة الطرق المتقدمة في دولة الإمارات وشبكة السكك الحديدية الخليجية المقرر إنشاؤها.