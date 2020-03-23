"الأهلية للتأمين" تتحول للخسارة بـ44 مليون ريال في 2019

تحولت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني للخسارة قبل الزكاة بـ44.2 مليون ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بأرباح 15.8 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:



- الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة، حيث بلغ صافي المطالبات المتكبدة للعام الحالي مبلغ 143.9 مليون ريال مقارنة بالعام السابق مبلغ 108.6 مليون ريال.



- ارتفاع التغير في مصروف احتياطي عجز أقساط التأمين، حيث بلغ التغير في مصروف احتياطي عجز أقساط التأمين للعام الحالي مبلغ 11.1مليون ريال مقارنة بالعام السابق مبلغ 1.7 مليون ريال.



- الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية، حيث بلغت المصاريف العمومية والإدارية للعام الحالي مبلغ 49,5 مليون ريال مقارنة بالعام السابق مبلغ 41.2 مليون ريال.



- الانخفاض في استثمارات أموال المساهمين، حيث بلغ أرباح استثمارات أموال المساهمين للعام الحالي مبلغ 10.8 مليون ريال مقارنة بالعام السابق 13.7 مليون ريال.



- الارتفاع في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها حيث بلغ مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للعام الحالي مبلغ 1.3 مليون ريال مقارنة بالعام السابق بدخل 3.2 مليون ريال.