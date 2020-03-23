"تكوين" تعمق خسائرها لـ97 مليون ريال بـ2019

عمقت شركة "تكوين المتطورة للصناعات"، خسائرها إلى 96.7 مليون ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بخسائر 39.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:



- انخفاض المبيعات.



- زيادة المصاريف الإدارية والعمومية.



- زيادة المصروفات التمويلية.

تم احتساب خسارة السهم للعام 2019 م من خلال قسمة صافي الخسارة ( 96,7 مليون ريال ) على عدد الأسهم 95 مليون سهم ليكون ناتج خسارة السهم (1.02). و صافي خسارة السهم عن الفترة المماثلة للعام السابق 2018 من خلال قسمة صافي الخسارة (39,7 مليون ريال ) على عدد الأسهم 95 مليون سهم ليكون ناتج خسارة السهم (0.42) .

وبلغت قيمة الخسائر المتراكمة كما في 31-12-2019 مبلغ ( 313,7 مليون ريال سعودي) ما يعادل نسبة 33.02% من رأس مال الشركة البالغ 950 مليون ريال سعودي.

فيما كانت قيمة الخسائر المتراكمة كما في 31-12-2018 مبلغ (216,9 مليون ريال سعودي ) وهو ما يعادل (22.8%) من رأس مال الشركة . حيث تتمثل الأسباب الرئيسية لزيادة الخسائر المتراكمة الى انخفاض المبيعات وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية وزيادة المصروفات التمويلية.

مع العلم أن الشركة تقوم بتطبيق الإجراءات و التعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية و الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20% من رأس مالها.