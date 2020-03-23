"فيرجن" تستثمر 250 مليون دولار لإنقاذ الوظائف من كورونا

قال رجل الأعمال ومؤسس مجموعة فيرجن Richard Branson، إن الشركات التابعة لـ"virgin" ستقوم باستثمارات بقيمة 250 مليون دولار في الأسابيع والأشهر المقبلة لإنقاذ الوظائف من تأثير فيروس كورونا.

وأشار ريتشارد برانسون، إلى أن العديد من أعمال شركاته تتركز في قطاعات تأثرت سلبا بكورونا مثل السياحة والسفر.

وأضاف أن هذه الشركات تحارب من أجل الاستمرار والمحافظة على موظفيها، إذ اضطرت جميع شركات الطيران التابعة لـ "فيرجن" إلى توقيف رحلاتها.

فيما أغلقت جميع الفنادق التابعة للمجموعة أبوابها وألغيت حجوزات شركات السياحة.

يشار إلى أن مجموعة Virgin لديها أكثر من 70 ألف موظف في 35 دولة.