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أرباح إعادة السنوية تنمو بأكثر من 4 مرات إلى 59 مليون ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
أرباح "إعادة" السنوية تنمو بأكثر من 4 مرات إلى 59 مليون ريال
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أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني (إعادة)، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت نمو صافي أرباح الشركة قبل الزكاة بأكثر من 4 مرات بنسبة 332.3% لتصل إلى 59.3 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، أن سبب ارتفاع الأرباح يعود بشكل رئيسى إلى الارتفاع في أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 275% وكذلك الارتفاع في أرباح استثمارات حملة الوثائق 85%، إضافة إلى ارتفاع صافي دخل الاكتتاب بنسبة 30% نتيجة الارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 5% مما كان له أثر إيجابي في نتائج الاكتتاب.

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