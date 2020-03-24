أرباح النقل الجماعي السنوية تنمو 48% إلى 33.9 مليون ريال

أعلنت شركة النقل الجماعي، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية الموحدة لعام 2019، والتي أظهرت تحقيق الشركة نموا في الأرباح قدره 47.9% إلى 33.9 مليون ريال.

وذكرت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى ارتفاع إيرادات النشاط بسبب زيادة إيرادات الشركة التابعة على الرغم من ارتفاع تكاليف النشاط والمصاريف الإدارية ومصاريف البيع والتوزيع وتكاليف التمويل.

وأشارت إلى أن سبب صعود الأرباح يعود إلى أن العام السابق تضمن تسجيل انخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها للبيع، كما أن الشركات الزميلة حققت أرباحا ساهمت في صعود أرباح الشركة.