الشركات تتسابق بتقليص توزيعات الأرباح للحفاظ على السيولة

بدأت الشركات في جميع أنحاء العالم بتقليص توزيعات الأرباح، وسط ارتفاع الضغط للحفاظ على السيولة والخوف من رد فعل عنيف إذا كافأت الشركات المستثمرين، في الوقت الذي تطالب فيه بمساعدات حكومية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة فاينانشال تايمز، أشار كبير محللي مؤشرات "أس آند بي داو جونز" Howard Silverblatt إلى أن التخفيضات التي أعلنتها الشركات الأميركية حتى الآن قللت من إجمالي توزيعات الأرباح المتوقعة من الشركات المدرجة تحت مؤشر 500 S&P، هذا العام، بنحو 10 مليارات دولار، ما يوازي 1.9% من التوزيعات التي أعلنت سابقا.

أما في بريطانيا، فقد قلصت الشركات المدرجة توزيعاتها المقررة بـ1.5 مليار جنيه استرليني.

موضوع يهمك رجح مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي أن يكون وقع جائحة فيروس كورونا العالمية "شديدا"، لكنه لفت إلى أن الوباء جاء عقب فترة... صندوق النقد: تأثير كورونا على الاقتصاد "شديد" إلا أنه سيمتص الأزمة اقتصاد

في حزمة دعم جديدة لمساعدة الاقتصاد الأميركي في مواجهة الانهيار الناجم عن فيروس كورونا، أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن عمليات شراء غير محدودة للسندات في خطوة غير مسبوقة.

وأشار الفدرالي إلى أنه سيقوم بشراء سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، في محاولة لخفض أسعار الفائدة وضمان عمل هذه الأسواق بسلاسة.

وأضاف الاحتياطي الفدرالي أنه سيدعم عمليات إقراض الشركات عبر توفير تسهيلات إقراض جديدة بقيمة 300 مليار دولار.

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب برئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إثر الإجراءات التي اتّخذها لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا.