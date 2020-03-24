إيضاح مهم من أسمنت ينبع حول الأسعار في السعودية

أكدت شركة أسمنت ينبع لكافة عملائها باستمرار عمليات البيع والتسليم والتشغيل بالمصنع وفق القرارات الحكومية بشأن الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19) والحد من انتشاره.

وقالت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" إنها تؤكد ثبات عملية الإنتاج وأسعار البيع من المصنع وأنه لم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير.

وكشفت أن "ما حدث من ارتفاع في أسعار الإسمنت المكيس (المخلوط) في مناطق التوزيع ليس للشركة دخل فيه" مؤكدة لعملائها أنها "سوف تعلن أي تطورات بهذا الخصوص فور حدوثها".

ودعت الشركة المساهمين وأصحاب المصلحة بعدم الاعتماد على أي أخبار من مصادر غير رسمية واستقاء معلومات الشركة من المصادر المعتمدة لديها سواء ما تقوم بنشره عبر الصحف أو موقع السوق المالية (تداول) أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.