تراجع أرباح سبكيم العالمية 49% لـ300 مليون ريال في 2019

تراجعت أرباح شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات في 2019، إلى 299.5 مليون ريال، مقابل 583 مليون ريال، في 2018، بتراجع 48.6%.

وبلغت خسائر الشركة في الربع الرابع 137.1 مليون ريال.

وحققت سبكيم أرباحا تشغيلية بلغت قيمتها في 2019، نحو 906,3 مليون ريال، مقابل 1.09 مليار ريال، في 2018، بتراجع 17.3%.

وقالت الشركة إن سبب تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض إيرادات المبيعات خلال 2019، مقارنة بالعام السابق كنتيجة لانخفاض أسعار المبيعات لمعظم منتجات الشركة بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج في مصنع البولي بيوتيلين ترافثاليت ومصنع خلات الفينيل الأحادي ومصنع أول أكسيد الكربون بسبب الصيانة المجدولة كما تم الإعلان عنه سابقا في تداول.

كما يعود سبب الانخفاض أيضا إلى تسجيل مخصص تخفيض أصول بقيمة 454 مليون ريال خلال العام 2019م لمصانع شركة الدايول العالمية و مصنع البولي بيوتيلين ترافثاليت ومصنع إنتاج الأدوات (TMF).

وعلى الرغم من زيادة كمية مبيعات الميثانول في الفترة الحالية نتيجة لمشروع رفع كفاءة الطاقة وتحسين أداء مصنع الميثانول وانخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم، بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مساهمة في الأرباح لمدة سبعة أشهر من شركة الصحراء للبتروكيماويات بعد الاندماج.