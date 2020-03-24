جميع دائني "أملاك" يوافقون على شروط إعادة الهيكلة

وافق جميع دائني شركة "أملاك" للتمويل على الشروط الجديدة لإعادة هيكلة الديون، بحسب بيان الشركة.

يذكر أن الشركة قد حققت خسائر متراكمة بقيمة 1.35 مليار درهم لغاية نوفمبر من العام الماضي، تمثل 90% من رأسمالها.

وقد دخلت الشركة في مفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون.

وكانت شركة أملاك للتمويل قد أعلنت في فبراير الماضي عن الخسائر الصافية، التي تشمل الخسائر العائدة إلى مساهمي الشركة وشركاتها التابعة.

وقالت الشركة إنها قلصت الخسائر في 2019 إلى 152 مليون درهم مقارنة مع خسائر تجاوزت 272 مليون درهم في 2018.

وخلال الربع الأخير من 2019، بلغت خسائر أملاك 111.3 مليون درهم، مقارنة مع 221 مليون درهم خلال الربع الأخير من 2018.