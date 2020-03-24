مطاعم ريدان تختصر خدماتها بالتوصيل وخارج المجمعات التجارية

أعلنت شركة ريدان الغذائية (ريدان) إغلاقاً مؤقتاً لمطاعمها التي تقع داخل المجمعات التجارية، واقتصار الخدمة بالمطاعم خارج المجمعات التجارية، وخدمة التوصيل المنزلي.

وقالت "ريدان" في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يأتي إنفاذا للإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، الصادرة من الجهات المختصة في السعودية.

وتتضمن التعليمات إغلاق المجمعات التجارية، واقتصار الخدمة بالمطاعم خارج المجمعات التجارية، وخدمة التوصيل المنزلى، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على الجلسات المخصصة بالمطاعم.

وتطبيقا لهذه التعليمات قامت ريدان بما يلي:

- إغلاق مطاعم الشركة والتي تقع داخل المجمعات التجارية مؤقتا لحين السماح بإعادة فتحها.

- سيستمر العمل بمطاعم الشركة التي لا تقع داخل المجمعات التجارية، وخدمة التوصيل المنزلى وفقاً للضوابط والاشتراطات التي وضعتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مع الاستمرار بالإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها داخل تلك المطاعم.

ونظراً لعدم توفر معلومات حاليا عن مدة إغلاق المجمعات التجارية، وكذلك مدة اقتصار الخدمة بالمطاعم خارج المجمعات التجارية، فإنه يتعذر تحديد الأثر المالي لهذا الإغلاق، وسيتم الإعلان لاحقاً عن ذلك عند توافر معلومات كافية.