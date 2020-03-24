شركات عالمية تترك تخصصاتها وتتجه للمستلزمات الطبية

في ظل الكارثة التي يشهدها العالم والنقص في المعدات والمستلزمات الطبية في بعض الدول على إثر تداعيات فيروس كورونا، تطلب الحكومات من الشركات الكبرى التدخل وتقديم يد المساعدة وخاصةً في القطاع الصحي، وأكثر من ذلك تأميم انتاج المعدات الطبية لمنع ارتفاع الأسعار.

ففي وقت الكوارث الإنسانية العالمية مثل فايروس كوفيد 19، تتظافر جهود جميع الأطراف للتغلب على هذه الأزمة التي لايسلم منها أحد فمثلاً، أكدت مجموعة كيرنج الشركة الأم لبلانسياغا و اف سان لوران وجوتشي، أنها ستبدأ بإنتاج الكمامات الطبية على ضوء تهديدات العاملين في قطاعي الصحة والشرطة بترك أعمالهم بسبب النقص في المعدات.

وأكدت الشركة أنها ستباشر في العمل ما إن يتم الموافقة على المواد المستخدمة للتصنيع.

كما أكدت العلامة الإيطالية الفاخرة جوتشي أنها ستنتج أكثر من مليون كمامة وستتبرع بها أيضا. وأعلنت لوي فيتون ولوريال أنها تعمل على تصنيع المعقمات الشخصية في بعض مصانع العطور التي تمتلكها.

هذا وأعطى الرئيس الأميريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لفورد وجنرال موتورز وتيسلا لتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي الأساسية لمساعدة الناس على التنفس ومحاربة المرض.

يأتي القرار بعدما طالب مجموعة من المسؤولين ترامب أن يأمر الشركات بإنتاج الإمدادات الطبية بموجب قانون إنتاج الدفاع، وهو قانون يسمح للحكومة الفيدرالية بإجبار الشركات الخاصة على إنتاج المواد اللازمة للدفاع الوطني، أيضا ناشد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الحكومة الفيدرالية لتأميم الإمدادات الطبية بدلاً من تركها للولايات الفردية التي تتنافس ضد بعضها ونتيجة لذلك، ارتفعت الأسعار، مما زاد الضغط على نظام الرعاية الصحية