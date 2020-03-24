عمومية "اتصالات" الإماراتية تقر توزيع 80 فلساً للسهم

صادقت الجمعية العمومية لـ"مجموعة اتصالات" الإماراتية خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته اليوم في مقر الشركة في أبوظبي، على اقتراح مجلس إدارة "مجموعة اتصالات" بتوزيع أرباح إجمالية على المساهمين بواقع 80 فلساً عن السنة المالية 2019.

يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه الإيرادات الموحدة للمجموعة إلى 52.2 مليار درهم، بينما وصلت الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 8.7 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

موضوع يهمك ارتفعت أرباح شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني السنوية إلى 41.6 مليون ريال، في 2019، مقابل 1,37 مليون ريال،... نمو أرباح أليانز إس إف 12% لـ42 مليون ريال في 2019 شركات

وقال عبيد الطاير، رئيس مجلس إدارة "مجموعة اتصالات" في كلمة خلال الاجتماع، إنه في الوقت الذي تواصل فيه شركة "اتصالات" اليوم رحلتها في العقد الجديد، فإن أداءها في العام 2019، يؤكد على أن ما تم تحقيقه من إنجازات متنوعة ومختلفة بمثابة شهادة على ريادة الشركة لقطاع الاتصالات في المنطقة.

وأكد أن الشركة واصلت العمل على تعزيز أعمالها الرئيسية، واكتشاف فرص نمو جديدة، وتعزيز مكانتها في مجال التحول الرقمي، والاستعداد الكامل للتفاعل مع التقنيات المستقبلية وريادتها.

وأشار إلى اعتماد توزيع أرباح نقدية اجمالية على المساهمين بواقع 80 فلساً عن سنة 2019 كاملة، وبما يمثل عائد توزيع أرباح نسبته 5% إضافة إلى توزيع أرباح بنسبة 80%.

وأكد الطاير قدرة "اتصالات" على مدى سنوات عملها التي تمتد إلى أكثر من أربعة عقود، على تلبية وتحقيق حاجات وتوقعات الملايين من عملائها عبر مختلف الأسواق التي تتواجد بها.

من جانبه، قال المهندس صالح العبدولي، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة اتصالات" إنه بعد استحواذ اتصاﻻت على شركة "تيغو تشاد"، تتواجد الشركة اليوم في 16 سوقاً منتشرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وقد عملت بجهد على تقديم خدمات وحلول رقمية عبر هذه الأسواق إلى أكثر من 149 مليون مشترك.

ولفت إلى أن الاستثمار من أجل النمو، والحفاظ على بنية تحتية متفوقة ومستدامة، وامتلاك أصول ومنصات وقدرات متنوعة، كان جزءًا لا يتجزأ من جهود "اتصالات" الرامية إلى بناء شبكات من أجل مستقبل أفضل عبر جميع عملياتها.