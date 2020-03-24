كيف تأثر نشاط تأجير السيارات لـ"بدجت السعودية" بأزمة كورونا؟

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، عن تأثر أحد أنشطتها الرئيسية نتيجة للانخفاض في نشاط تأجير السيارات قصير الأجل، والذي يمثل 30% من حجم أسطول الشركة، بينما تظل 70% من باقي الأسطول تعمل بنشاط التأجير طويل الأجل ولا يوجد عليه أي تأثير.

وأشارت الشركة، في بيان لها على موقع "تداول"، إلى تأثر إيراداتها بشكل مباشر من توقف حركة المسافرين في جميع مطارات المملكة والإغلاق المبكر لجميع منافذ المبيعات، في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة السعودية لاحتواء انتشار فيروس كورونا، والتي تضمنت إيقاف العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملكة، والإيقاف المؤقت للرحلات الدولية والداخلية ومنع التجول.

وأوضحت الشركة أنه في ظل عدم المقدرة على تحديد مدة العمل بتلك الإجراءات الاحترازية من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة، فإنه يصعب على الشركة حالياً تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن ذلك التوقف على بعض من أعمالها وإيراداتها.

وذكرت أنها تقوم حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن والعمل على إيجاد حلول للتخفيف من هذا الأثر قدر الإمكان، مبينة أنها ستعلن عن أي تطور جوهري في حينه.

وأكدت الشركة أن هذا الإجراء المؤقت لن يكون له تأثير بالغ على أعمال وخطط الشركة المستقبلية، لثقة الشركة الكبيرة بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، لافتة إلى أن المركز المالي القوي للشركة سيمكّنها من تجاوز تلك التأثيرات.