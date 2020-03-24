نمو أرباح أليانز إس إف 12% لـ42 مليون ريال في 2019

ارتفعت أرباح شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني السنوية إلى 41.6 مليون ريال، في 2019، مقابل 1,37 مليون ريال، في 2018، بنمو 12.3%.

وبلغت قيمة أرباح الشركة في الربع الرابع من 2019، نحو 15.3 مليون ريال.

وقالت الشركة إن نمو الأرباح يعود لارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 13.7٪ (702.6 مليون ريال مقابل 617.7 مليون ريال). ويعود ذلك إلى ارتفاع نتائج العمليات التشغيلية لقطاعات التأمين العام وخاصة التأمين البحري والتأمين الهندسي والتأمين ضد الحوادث والمسؤوليات

تحسن الأداء لقطاع التأمين الطبي نتيجة للتركيز المستمر على جودة المحفظة إلى جانب التدابير المتخذة لإدارة المطالبات بكفاءة.