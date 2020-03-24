"نادك" تتحول للخسارة بـ7.3 مليون ريال في 2019

تحولت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" للخسارة بـ 7.3 مليون ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بأرباح بـ1.74 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- خسائر الأدوات المالية المشتقة بقيمة 42.94 مليون ريال خلال الفترة الحالية.

- تكبد الشركة ما قيمته 79.98 مليون ريال والمتمثلة في تكلفة تطوير أراضي مشروع السودان.

- ارتفاع مصاريف البيع والتسويق مقارنة بالعام الماضي بنسبة 2.35% بسبب زيادة حجم المبيعات والإنفاق على أنشطة التسويق والمصاريف الترويجية.

- ارتفاع تكاليف التمويل مقارنة بالعام الماضي بنسبة 11.49% بسبب الزيادة في أسعار الفائدة، وإعادة هيكلة القروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل واعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (16) - عقود الإيجار.

- ارتفاع مصاريف الزكاة بسبب أن الشركة حصلت في العام الماضي على الربط النهائي للزكاة للسنوات من 2008 حتى 2012، الذي كان له تأثير إيجابي وذلك بخفض مصاريف الزكاة في العام الماضي.



جاء ذلك على الرغم من:

- ارتفاع الإيرادات بنسبة 6.17% مقارنة بالعام الماضي بسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة، والذي كان له تأثير إيجابي على زيادة حجم مبيعات الشركة، حيث نمت مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 11.39%، في حين تراجعت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 36.81%.

- تحسن نسبة تكلفة الإيرادات خلال العام الحالي بنسبة 0.98% مقارنة بالعام الماضي بسبب تحسن كفاءة التشغيل.

- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 3.57% مقارنة بالعام الماضي ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الرسوم المهنية والاستشارية خلال العام الحالي.

- ارتفاع الإيرادات الأخرى.

- انخفاض المصاريف الأخرى بسبب انخفاض خسائر بيع الأصول خلال السنة الماضية، قامت الشركة بتخفيض القيمة الدفترية لأصول القطاع الزراعي نتيجة وقف زراعة الأعلاف مما أدى إلى انخفاض في صافي الربح للعام الماضي بمبلغ 52.67 مليون ريال سعودي، ولا يوجد مثل هذا البند في العام الحالي.

- ارتفاع إجمالي الربح مقارنة بالعام الماضي بنسبة 8.97%، ويرجع ذلك إلى الزيادة في الإيرادات بنسبة 6.17% وانخفاض في نسبة تكلفة الإيرادات إلى صافي الإيرادات بسبب تحسين كفاءة التشغيل.

- ارتفاع الربح التشغيلي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 60.40% بسبب الزيادة في حجم المبيعات، وزيادة الإيرادات الأخرى، وانخفاض نسبة تكلفة الإيرادات إلى الإيرادات بنسبة 0.98% وانخفاض المصاريف العمومية الإدارية.