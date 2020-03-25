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أرباح دار الأركان السنوية تتراجع 40% إلى 304.6 مليون ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت تراجع أرباح الشركة بنسبة 40% إلى 304.6 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الانخفاض في صافي الربح يعود بصفة رئيسية إلى انخفاض مبيعات العقارات.

وأضافت أن الارتفاع في مصاريف التشغيل وانخفاض إيرادات الشركات الزميلة قد تم تعويضه بارتفاع ايرادات التأجير وانخفاض أعباء التمويل بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية مما كان له التأثير الايجابي على صافي الربح.

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