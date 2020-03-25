أرباح ساكو السنوية تتراجع 37%.. وحجب التوزيعات النصفية

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو)، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2019، والتي أظهرت تراجع الأرباح بنسبة 37% إلى 61.6 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن سبب تراجع الأرباح يعود إلى 3 أسباب، وهي ارتفاع في مصاريف البيع والتسويق، وارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية، وارتفاع في النفقات المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني للعام الماضي، وذلك كإجراء احترازي لدعم المركز المالي والسيولة النقدية للشركة خلال هذه السنة، في ظل الإجراءت المتخذة من للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.