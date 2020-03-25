أرباح "نماء للكيماويات" السنوية تهوي 97% لـ1.2 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة نماء للكيماويات، بنسبة 96.6% إلى 1.2 مليون ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بـ35.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:



- انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية وانخفاض الكميات المباعة، على الرغم من انخفاض تكلفة المواد الأولية نتيجة انخفاض الكميات المباعة. بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة الزيادة في الكميات المباعة من المنتجات الأخرى.



في المقابل، انخفضت المصروفات العمومية والإدارية نتيجة إلى تعديل احتساب حساب نهاية الخدمة وانخفاض المصروفات المالية نتيجة لسداد بعض القروض.

إلى جانب ارتفاع إيرادات الاستثمار من عوائد شركة ينساب، وارتفاع صافي إيرادات أخرى نتيجة إلى تعويض مستلم ومبيعات الخردة وإلى انخفاض مخصص الزكاة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.