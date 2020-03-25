أكبر 3 شركات سيارات بأميركا تؤجل استئناف العمل

ستقوم أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت، وهي فورد، وجنرال موتورز وفيات كرايسلر، بتأجيل موعد استئناف العمل في مصانعها إلى وقت لاحق في ابريل بدلا من الموعد الذي كان مقررا نهاية مارس، بحسب ما أفادت مصادر لوكالة رويترز.

وكانت جريتشن ويتمر، حاكمة ولاية ميتشغن، قد أصدرت أمرا يوم الاثنين بمنع استئناف الأعمال غير الضرورية حتى 13 أبريل من دون التوضيح إذا ما كان القرار يشمل صناعة السيارات.

وأفاد محللو صناعة السيارات أن المبيعات ستنخفض 40% في مارس الجاري مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، مشيرين إلى أن 95% من مصانع السيارات في أميركا الشمالية مغلقة حاليا.