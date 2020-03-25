الاتصالات السعودية: منصات "العمل عن بُعد" تقفز 1100%

تشهد خدمات الإنترنت في السعودية ودول المنطقة عموما، طلبا غير مسبوق في ظل ارتفاع الحاجة إلى منصات التعليم والعمل عن بعد، أو حتى لأغراض الترفيه.

تأتي هذه القفزة في استخدام خدمات الإنترنت مع التزام الناس بيوتهم، في ضوء إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقد أظهرت الأرقام التي وزرعتها شركة الاتصالات السعودية STC نموا هائلا لاستخدام الإنترنت في السعودية على النحو الآتي:

- نمو غير مسبوق لمستخدمي شبكة STC على المنصات الرقمية.

- نمو في أعداد مستخدمي المنصات التعليمية 1000%.

- نمو طلب العمل عن بعد للقطاعات المختلفة 1128%.

- نمو الطلب على منصات الألعاب 256%.

- زيادة الطلب على المحتوى التلفزيوني 132%.

- ارتفاع استخدام المنصات الصحية 177%.

- نمو استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي 73%.

- زيادة في استخدام تطبيقات التعليم والصحة 70%.