إعمار المدينة الاقتصادية تتكبد خسائر بـ509 ملايين ريال في 2019

عمقت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" خسائرها لـ509 ملايين ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بخسائر بـ138 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع الخسائر خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى العوامل التالية:

- زيادة في عقود البيع متأثرة سلبيا بزيادة المصاريف المالية كنتيجة للزيادة في أرصدة القروض وانخفاض القيمة المرسملة لتكاليف الاقتراض بسبب تباطؤ وتيرة التطوير بما يتماشى مع ظروف الاقتصاد الكلي السائد.

- انخفاض الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي نتيجة انخفاض مبيعات العقارات الاستثمارية.

- إطلاق بعض الأصول التشغيلية الجديدة في قطاعي الضيافة والترفيه لتعزيز النمو في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مما أدى إلى خسائر تشغيلية أولية لهذه الأصول في الفترة الأولى من العمليات.

- انخفاض حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها، شركة تطوير الموانئ (PDC)، وبشكل رئيسي بسبب الخسارة الناتجة عن إعادة تقييم ترتيبات حماية أسعار الفائدة التي قامت بها الشركة.

- زيادة قيمة الاستهلاك والمصاريف العامة والإدارية خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق.

- زيادة خسائر المخصصات على الذمم المدينة التجارية القائمة.