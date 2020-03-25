تراجع أرباح "الصناعات الكيميائية" بـ16% لـ60 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة "الصناعات الكيميائية الأساسية" إلى 59.3 مليون ريال بنهاية عام 2019، بنسبة 15.8%، مقارنة بـ70.5 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض المبيعات حيث بلغت مبيعات العام الحالي 534.56 مليون مقارنة بـ 605.19 مليون للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 11.67%.

- انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى.

وبلغ ربح السنة العائد لمساهمي الشركة خلال العام الحالى 41.22 مليون مقارنة مع 49.67 مليون للعام السابق وبنسبة بانخفاض قدره 17.01%، بعد استبعاد الحصص غير مسيطرة.