رئيس STC للعربية: تحملنا رسوم إيقاف خدمات المنشآت الصغيرة

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، المهندس ناصر الناصر، في مقابلة مع "العربية" عن مبادرة تحمل رسوم إيقاف الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بإيقاف خدماتها حتى نهاية إبريل، نظراً لتعرض هذه المنشآت للظروف الوقائية من فيروس كورونا.

وقال الناصر إن المجموعة نزعت قبعة المنافسة، في ظل قفزات الطلب على الخدمات الرقمية في المملكة، جراء الظرف الاستثنائية التي رفعت بشكل غير مسبوق الطلب على الخدمات الرقمية.

وأكد أن كل شركات الاتصالات في المملكة تلبس اليوم قبعة الوطن وتعمل كخلية واحدة لتوفير الخدمات الرقمية بأعلى سرعة للقطاع الصحي وللتعلم عن بعد والعمل عن بعد والترفيه المنزلي، في سياق الطلب المرتفع الناشئ عن ظروف الإجراءات الاحترازية والوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد المسمى علمياً "كوفيد -19".

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وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، إلى ريادة السعودية عالمياً في مجال البنية التحتية للاتصالات عموماً، والاتصالات الرقمية بوجه خاص، مؤكدا أن المملكة رفعت مرتبتها العالمية في سرعة الإنترنت خلال ثلاث سنوات من المرتبة 105 عالمياً إلى المرتبة العاشرة عالمياً نهاية العام 2019، بموجب تقييمات المراجع الدولية المختصة بهذا التصنيف.

وشدد على أهمية ما قامت به الحكومة السعودية على مدى سنوات، بدعم من القيادة، من ناحية منح الترددات والإعانات في المرحلة الحالية، ونشر الألياف البصرية خلال السنوات الثلاث أدت إلى وجود بنية تحتية متقدمة جدا من الألياف البصرية في خدمات الجيلين الرابع والخامس.

وقال إن سرعة الإنترنت لدى مجموعة الاتصالات السعودية تضاعفت 7 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية.

أقصى سرعة

وفي سياق، توفير خدمات الاتصالات للتعلم عن بعد والعمل عن بعد وللقطاع الصحي، قال الناصر: "لقد رفعنا رفع السعات، والسرعات، وجودة الخدمات، ويجري رؤساء شركات الاتصالات في المملكة التواصل بينهم ثلاث مرات يومياً، للتأكد وضمان وصول الخدمات، في هذه الظروف بدعم من الدولة، وتنسيق يومي من قبل هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات".

وأشار إلى تزويد أكثر من 3 ملايين منزل في مختلف مناطق السعودية، بشبكة منتشرة في كافة المحافظات بطول 217 ألف كيلومتر من الألياف البصرية عن طريق مجموعة الاتصالات السعودية.

وقال إن STC قدمت ما هو أكثر من نشر الخدمة، وتوفير الألياف البصرية، بل قدمت عروض خفض أسعار بنسبة 50% للمشتركين الجدد، على منتجات الألياف البصرية، لتحفيز النمو في استخدام الشبكة والانطلاق إلى مراحل جديدة فيها.

قفزة رقمية

أظهرت الأرقام التي وزعتها شركة الاتصالات السعودية STC نموا هائلا لاستخدام الإنترنت في السعودية على النحو الآتي:

- نمو غير مسبوق لمستخدمي شبكة STC على المنصات الرقمية.

- نمو في أعداد مستخدمي المنصات التعليمية 1000%.

- نمو طلب العمل عن بعد للقطاعات المختلفة 1128%.

- نمو الطلب على منصات الألعاب 256%.

- زيادة الطلب على المحتوى التلفزيوني 132%.

- ارتفاع استخدام المنصات الصحية 177%.

- نمو استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي 73%.

- زيادة في استخدام تطبيقات التعليم والصحة 70%.