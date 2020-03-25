سوفت بنك أجرت محادثات مع مستثمرين للتحول لشركة خاصة

أجرت مجموعة "سوفت بنك" اليابانية العملاقة محادثات مع مستثمرين من بينهم "إيلوت مانجمنت" وشركة مبادلة الإماراتية الأسبوع الماضي للتخارج من سوق المال وتحويلها إلى شركة خاصة فيما بدا أنها محاولات من الشركة لتجنب موجة التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المال على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن ثلاثة مصادر على إطلاع بالأمر.

ولكن المصادر أشارت للصحيفة أيضا أن المجموعة اليابانية تمضي في خططها التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق من الأسبوع الجاري لبيع أصول بقيمة 41 مليار دولار لدفع ديونها ودعم برنامج لشراء أسهم خزينة بقيمة 22.4 مليار دولار.

وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن المفاوضات تمت بمشاركة ماسوشي صن مؤسس سوفت بنك والذي تلقى إشارات على اهتمام "إيلوت مانجمنت" بشراء المزيد من أسهم الشركة.

غير أن أحد المصادر، أشار أيضا إلى أن الخطة جرى التخلي عنها في نهاية المطاف لعدة أسباب من بينها صعوبة الحصول على كونسورتيوم من المستثمرين لصفقة كبيرة بهذا الحجم في وقت ضيق، بالإضافة إلى قواعد الإدراج في بورصة طوكيو واعتبارات ضريبية أخرى.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر أن الشركة اليابانية تخطط لبيع أسهم بقيمة تبلغ نحو 14 مليار دولار في عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا"، بالإضافة إلى بيع أسهم في شركة "سبرنت" للاتصالات بقيمة 10.5 مليار دولار.

وستخصص المجموعة نحو 18 مليار دولار من مبلغ بيع الأصول من أجل برنامجها لشراء الأسهم.