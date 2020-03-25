فتيحي القابضة تحقق خسائر سنوية بـ 9.5 مليون ريال 

أعلنت مجموعة فتيحي القابضة، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية 2019، والتي حققت خلالها الشركة خسائر قدرها 9.5 مليون ريال، مقارنة بأرباح 7.8 مليون ريال العام 2018.

يأتي هذا بعد تراجع إيرادات الشركة بمقدار الثلث تقريبا، لتصل إلى 100.6 مليون ريال، وفقا لبيانات الشركة المرسلة إلى سوق المال السعودية تداول.

وعزت الشركة الخسائر إلى تسجيل خسائر هبوط في قيمة الاستثمار في شركة زميلة (شركه الجوف للتنمية الزراعية) خلال عام 2019م بمبلغ 24.8 مليون ريال، وانخفاض المبيعات خلال عام 2019م، مقارنة بالعام السابق بنسبة 14.8%، ما أدى إلى انخفاض مجمل الربح بمبلغ 7.8 مليون ريال، وانخفاض حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة خلال عام 2019م، مقارنة بالعام السابق، بنسبة 27.4%، وبمبلغ 7.4 مليون ريال.

وأشارت أيضا إلى أن الخسائر جاءت بسبب تحقيق صافي مصروفات أخرى بمبلغ 0.7 مليون ريال خلال عام 2019م، مقارنة بإيرادات أخرى في العام السابق بلغت 0.7 مليون ريال.

وقررت الشركة عدم توزيع أرباح عن النصف الثاني من 2019، لعدم كفاية رصيد الأرباح المبقاة.