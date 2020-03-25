ماجد الفطيم للعربية: لا أزمة بسلاسل التوريد والمخزون كافٍ لـ 3 أشهر

قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، إن متاجر كارفور التابعة لشركته تشهد زيادة كبيرة في الطلبات عبر الإنترنت في الإمارات والسعودية ومصر.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية، أن الطلب عبر الإنترنت زاد خلال العام الماضي بنسبة 300%، وهو ما أثر على قدرة الشركة على تلبية الطلبات.

وأوضح أنه في ظل توقف بعض الأنشطة لدى الشركة، مثل الأنشطة الترفيهية، تم تحويل موظفين في قطاع العرفيه، إلى قطاع التسويق الإلكتروني.

وأوضح أن الأزمة رفعت الطلب بصورة كبيرة على بعض المنتجات، إذ شهد الطلب على "الصابون" زيادة بنسبة 1000% في المنطقة ككل.

وأكد أن لدى الشركة مخزونا استراتيجيا يكفي لمدة 3 شهور، وهو ما نؤكد عليه للعملاء في مختلف الأسواق.

وأشار إلى أن الشركة لا تواجه أي أزمات فيما يتعلق بسلاسل التوريد، مؤكدا أن الشركة حريصة على توفير السلع خاصة في الإمارات التي يتم استيراد أغلبها، فيما تعد مصر والسعودية من البلدان المنتجة.

وأشار إلى أن الشركة زادت الطاقة الاستيعابية في المخازن لمواجهة زيادة الطلب، كما أكد أن هناك بعض العوائق التي يتم حلها مثل فرض بعض القيود على الشحن بين بعض الدول، بجانب زيادة تكلفة الشحن الجوي والبري.

وأوضح أن أول شهرين ونصف في العام كان مستوى الأعمال ممتازا، واستفاد منها قطاع التجزئة.

وأوضح أن شركته لديها محلات تؤجرها في المولات، كما أنها تستأجر أيضا محال، مؤكدا على ضرورة وجود تعاون بين المؤجرين والمستأجرين.

وأشار إلى أن الشركة تدرس الموقف حاليا، موضحا أن كل الطروحات موجودة مثل الإعفاء من الإيجارات.

وذكر أن الشركة تنتظر أيضا إعلان الحكومة عن المساعدات التي ستقدمها لقطاع الأعمال، إذ إن هذا الأمر هام للمحافظة على الوظائف.

وأشار إلى أنه لم يرَ مبادرات وتعاونا من الحكومات في المنطقة العربية لتخفيف الأعباء على قطاع الأعمال.