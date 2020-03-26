أرباح الأبحاث والتسويق السنوية تتضاعف 2.9 مرة إلى 246 مليون ريال

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية المنتهية لعام 2019 والتي أظهرت نمو الأرباح بنسبة 190% ما يعادل 2.9 مرة إلى 246.1 مليون ريال مقارنة بـ 84.6 مليون ريال أرباح عام 2018.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن السبب الرئيس لارتفاع الربح يعود إلى ارتفاع الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 15.7%، علماً بأن التكاليف المباشرة للعام الحالي ارتفعت مقارنة بالعام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع.

ويعود الارتفاع في الربح التشغيلي الى تقليص مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية بالإضافة الى ارتفاع الربح الإجمالي.