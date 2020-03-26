أرباح الكيميائية السعودية السنوية تتراجع 71% إلى 32.9 مليون ريال

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، اليوم الخميس، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت خلالها الشركة تحقيق صافي ربح قدره 32.9 مليون ريال، بنسبة تراجع قدرها 71.4% عن عام 2018.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود إلى إيقاف رسملة تكاليف خطي إنتاج في إحدى الشركات التابعة (مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية ) لدخولها مرحلة الإنتاج وزيادة مصاريف البيع والتسويق والإدارية وكذلك تكاليف التمويل تبعًا لحصول الشركة على تسهيلات ائتمانية إضافية وزيادة مخصص الذمم المدينة التجارية والزكاة.