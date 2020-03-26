أورنج مصر للعربية: تحويل الأموال عبر المحمول سيزيد بـ100%

ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية في البنوك إلى نحو 15 مليونا حتى منتصف مارس الجاري مقابل 13.5 مليون محفظة بنهاية يونيو من العام الماضي.

وبلغت نسبة تفعيل المحافظ الإلكترونية 10% مع توقعات من ارتفاع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرارات البنك المركزي بمضاعفة حد التحويل.

وفي هذا السياق، توقع نائب رئيس شركة أورنج مصر لقطاع الشركات هشام مهران، في مقابلة مع "العربية"، أن ترتفع نسبة تحويل الأموال عبر المحمول بأكثر من 100%، وسط تفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى عدد المحافظ الإلكترونية، لدى شركة "أورنج مصر"، قد ارتفعت بنحو 25% العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، وبنسبة استخدامات فاقت الـ100%.

ونوه بأن الشركة مهتمة بخدمة "أورنج كاش"، إن كان على صعيد الأفراد أو الشركات، حيث يوجد في إفريقيا نحو 40 مليون عميل يستخدمون خدمات "أورنج كاش" بنسبة تحويل أكثر من 30 مليار يورو سنويا.