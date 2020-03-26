العضو المنتدب لفوري المصرية يستقيل ويؤسس صندوقا للتكنولوجيا المالية

قال العضو المنتدب لفوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، إنه تقدم باستقالته من الشركة على أن يظل عضوا غير تنفيذي بالإدارة ليبدأ تأسيس صندوق متخصص في الاستثمار بالتكنولوجيا المالية.

وأضاف محمد عكاشة وهو أحد مؤسسي فوري لرويترز "صندوق الاستثمار الجديد سيركز على مصر بحجم مستهدف 25 مليون دولار ... شركة فوري ستكون أحد المستثمرين معنا في الصندوق الجديد".

وقالت فوري في بيان لبورصة مصر اليوم إن مجلس إدارتها وافق على استقالة محمد عكاشة من منصب العضو المنتدب وأن يتولى أشرف صبري الرئيس التنفيذي للشركة كافة مسؤولياته.

تأسست فوري في 2009 وتقدم الخدمات المالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة. والشركة مملوكة لعدد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، بجانب 7%، لكل من شركة أكتيس وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، في حين تستحوذ الإدارة والموظفون على نحو ثمانية بالمئة من الأسهم.